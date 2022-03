Nantes : la Journée internationale du sommeil

Selon une étude IFOP publiée à l'occasion de la Journée internationale du sommeil, 70% des Français déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours des huit derniers jours. C'est un score jamais atteint. "On se rend compte que les chiffres augmentent dans le contexte du Covid et de l'Ukraine" constate le docteur Sylvie de la Tullaye, médecin spécialiste du sommeil au CHU de Nantes. Au delà de ce contexte, les écrans restent aujourd'hui un vrai problème. Le docteur Sylvie de la Tullaye explique que ces écrans sont "une source lumineuse qui stimule notre cerveau et notre horloge biologique avec une sécrétion de mélatonine retardée voire bloquée, surtout s'ils sont utilisés le soir"

On a perdu deux heures de sommeil en 50 ans

Selon ce médecin spécialiste du sommeil au CHU de Nantes, la consommation d'écrans "peut nous empêcher de nous endormir. Ce manque de sommeil peut provoquer des troubles de croissance chez l'enfant, des troubles de l attention et de la concentration, des prises de poids, du diabètes voire même des troubles du système immunitaire". On dort de moins en moins. Depuis les années 50 on a perdu deux heures de sommeil. Les enfants de moins de 10 ans ont souvent un sommeil décalé le week-end. "Ça, ça ne devrait pas du tout être le cas. Physiologiquement, le sommeil de l enfant ne se retarde pas" conclue le docteur Sylvie de la Tullaye.