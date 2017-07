Nantes : la Tour Bretagne n'en a pas fini avec l'amiante

Ils refusent de réintégrer la Tour Bretagne. A Nantes, les élus des services de la Direction du Travail exigent un diagnostic amiante du sol au plafond. Cela fait un peu plus de trois semaines que les 90 salariés ont quitté la Tour. Un CHSCT s'est tenu ce jeudi.

Une réunion du comité hygiène et sécurité s'est tenue ce jeudi. Les élus des services de la Direction du Travail ont appris que des premiers travaux de dépoussiérage d'amiante seraient réalisés entre le 7 et le 16 août. Pour le délégué CGT Damien Bucco c'est insuffisant.

C'est hors de question de réintégrer les collègues. Avant tous travaux, il faut évaluer les risques et ça passe par un repérage exhaustif des zones où il y a de l'amiante, or aujourd'hui le diagnostic amiante dont on dispose n'est pas fiable. Il faut refaire un diagnostic du sol au plafond, sinon ce n'est pas sérieux pour la santé des agents."