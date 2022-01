Nantes : le futur hôpital sera le "premier exemple concret du Ségur de la santé" pour Matignon

Le "Ségur de la santé" ce n'est pas uniquement des augmentations de salaires pour les soignants et des promesses d'embauches (insuffisantes d'ailleurs selon les syndicats de personnels médicaux), le plan prévoit par ailleurs un volet "investissements". Le projet nantais, lancé bien avant la crise sanitaire, tombe à point nommé pour le gouvernement : "C'est la première manifestation concrète du Ségur" confie le conseiller santé de Matignon Hugo Gilardi, qui rajoute "l'une des plus grosses, voire la plus grosse opération engagée par l'Etat dans ce cadre". L'Etat va en effet porter son financement à hauteur de 400 millions (au lieu des 225 millions initialement prévus) soit un tiers du budget total. Le reste étant financé pour moitié par l'hôpital, sur fonds propres et pour moitié par de l'empunt pour une facture totale d'1 milliard 250 millions d'euros.

Un projet "exemplaire" pour le gouvernement et l'ARS

Ce nouvel hôpital est présenté par l'Agence régionale de Santé et par les services de Matignon comme étant "exemplaire" : la médecine, la chirurgie et l'obstétrique seront rassemblés sur un lieu unique. "Plus efficace pour les personnels, plus pratique pour les patients, plus économe en terme d'énergie" défend Jean-Jacques Coiplet , le directeur de l'ARS des Pays de la Loire.

Le CHU sera aussi en pointe pour ce qui est de la recherche, avec deux instituts et pour l'enseignement universitaire. 7000 étudiants fréquenterions le site quotidiennement.

Une ville dans la ville

Loin du "monobloc austère" caractéristique de l'architecture des années 70, l'hôpital sera conçu en plusieurs bâtiments, avec des allées, de la verdure : "une ville dans la ville" se réjouit le directeur du CHU, Philippe El Saïr, "le socle d'un quartier de la santé" sur 10 ha de surface, ce qui représente environ 14 terrains de football. En plus de la dimension universitaire ce nouveau site hébergera, un incubateur d'entreprises. Le tout au cœur d'un tout nouveau quartier : 2000 logements doivent en effet sortir de terre dans le même laps de temps.

Une livraison repoussée en 2027

Pour ce qui est du calendrier, le chantier a pris un peu de retard et la livraison est désormais annoncée pour 2027. Au moment où Jean Castex vient poser la première pierre du chantier, le terrassement est terminé. Les travaux en surface vont pouvoir commencer dans les prochaines semaines, une fois l'étape administrative de la phase de "mise au point des marchés" terminée.

Dans les prochaines semaine il y aura l'installation des "algeco" et des grues qui serviront aux quelques 1 200 personnes (au moment du pic) qui vont travailler sur ce chantier. Tout sera prêt d'ici juin. Ensuite, ce sera le début des travaux de gros œuvres piloté par le groupe Patriarche, qui est maitre d'œuvre.

Les opposants dénoncent un projet du siècle dernier et une dérive financière

Concernant l'offre de soins, l'objectif du futur CHU c'est d'atteindre 64% d'intervention en ambulatoire (avec retour à la maison le soir). Le projet du futur CHU prévoit 1436 lits, soit grosso modo la même chose qu'aujourd'hui. Mais les défenseurs du projet mettent en avant la création de 192 lits supplémentaires pour des courts séjours. La cancérologie (ICO) restera sur son site actuel à St Herblain, à coté de Laennec. Quant à l'actuel hôpital de Laennec, une partie du foncier sera vendue pour 30 millions d'euros. Mais 140 lits seront conservés pour la gériatrie ainsi qu'un centre de consultation.

De leur coté, les opposants qui ont prévu de manifester vendredi matin, en marge de la visite du premier ministre, dénoncent une dérive financière, un projet mal ficelé, déjà dépassé, installé en zone inondable et construit au prix de fermetures de lits et d'économies sur le personnels réalisées depuis dix ans.