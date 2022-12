Nantes : le syndicat FO du CHU demande une présence policière 24h/24

Le syndicat FO du CHU de Nantes a écrit ce vendredi à la direction pour réclamer la tenue d un CHSCT extraordinaire (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) après qu'une infirmière a été blessée par un patient dans la nuit de samedi à dimanche. Au cours de cette même nuit, toujours selon le syndicat FO, des "gens du voyage" ont démonté la porte principale des Urgences.

"Une présence policière 24h/24"

Le syndicat réclame une présence policière permanente, jour et nuit. Selon le syndicat, les actes de violence sont de plus en plus courants. "On ne peut plus continuer comme ça" dit Tony Gilbert, le secrétaire général adjoint de FO au CHU de Nantes. Le syndicat FO rappelle que ça se fait déjà à Marseille où une convention a été passée entre la ville et l'hôpital.