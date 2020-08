Nantes : Les maisons de retraites prêtes pour affronter une nouvelle vague d'épidémie

Les dernières consignes de procédure du ministère de la Santé, parues le 11 août, évoquent une éventuelle reprise de l'épidémie. Ce nouveau protocole n'a plus rien à voir avec les mesures prises au moment du confinement. Pas question d'arrêter les visites des familles. Pas question non plus de re-confiner les résidents dans leurs chambres, sauf cas de Covid dans l'établissement. "C'est plutôt rassurant pour nous et pour les résidents" estime Xavier Relandeau, le directeur de la Maison d'Accueil du Bois Hercé à Nantes. Le directeur de l'établissement explique : "Un nouveau confinement strict comme ça a été le cas en mars, avril et mai, là on aurait des syndromes de glissement avec des personnes qui se laissent aller et qui n'ont plus aucune envie, en gros qui se laisseraient mourir".

La réserve de masques, gants et produits de désinfection à la Maison d'Accueil du Bois Hercé à Nantes © Radio France - Bertrand Pidance

La Maison d'Accueil du Bois Hercé, prête à faire face

A Nantes, la Maison d'Accueil du Bois Hercé compte 80 résidents. L'établissement a de quoi faire face à un mois de crise avec 17.000 gants, 6.000 masques, quelques centaines de masques FFP2, un stock de sur-chaussures, blouses et sur-blouses ainsi que des solutions hydroalcooliques par bidons de cinq litres. "Ce n'est pas le matériel qui va manquer" explique Xavier Relandeau, le directeur. Le problème se pose plutôt au niveau du personnel. L'ARS et le gouvernement ont maintenu le renfort sanitaire car les étudiants qui étaient venus travailler vont repartir et les intérimaires prennent aussi des vacances.