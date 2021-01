Nantes : les vaccins contre le Covid-19 ne sont toujours pas arrivés

Annoncées pour mardi de la semaine, les doses de vaccins n'étaient toujours pas arrivées ce lundi matin au CHU de Nantes."Nous les attendons mardi ou mercredi" annonce le professeur Raffi, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Nantes. La campagne de vaccination commencera aussitôt dans les Ehpad et pour les soignants. Pourquoi ce retard ? "Il y a eu les fêtes et probablement un problème au niveau des transporteurs. Ce n'est pas grave. Ce qui est important ce que quand ça arrive, même si on a perdu quelques jours, on se mette en ordre de marche" explique le professeur Raffi.