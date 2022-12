Nantes : une semaine difficile pour voir un médecin

"Ça se passe mal, il y a beaucoup plus de demandes actuellement, assure Christina, ce mardi 27 décembre. Elle s'occupe de répondre au téléphone et planifier les rendez-vous à SOS médecins Nantes. Ça a commencé un peu avant les fêtes et puis les fêtes de fin d'année y sont pour quelque chose aussi."

ⓘ Publicité

Pas impossible d'avoir un rendez-vous

"Pour avoir une consultation, il faut appeler très tôt le matin", poursuit-elle. Plusieurs patientes rencontrées ce mardi sont parvenues à avoir un rendez-vous rapidement en rafraîchissant de manière répétée la page internet de réservation.

"Des périodes aussi tendues que cela, on en vit régulièrement, affirme Boris Dumont, président de SOS Médecins Nantes, mais c'est sur une période de 15 jours, trois semaines. Là, le problème, c'est que ça dur depuis plusieurs mois, voire années. Il y a un manque permanent et en ce moment, se rajoute en plus la conjonction de plusieurs épidémies, la grève et les vacances."

loading

SOS médecins Nantes soutient la grève des généralistes, sans pour autant y participer. "Les gouvernements laissent s'effondrer le système de soin depuis plus de 20 ans, c'est à eux que revient la responsabilité", martèle Christelle Meurisse, généraliste à Nantes et porte-parole du mouvement "Médecin pour demain" en Pays de la Loire, à l'origine de la grève.

loading