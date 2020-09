Nantes : Xénothéra commence ses essais cliniques sur des malades du Covid 19

La laboratoire Xénothéra annonce ce vendredi sur France Bleu Loire Océan avoir commencé, il y a quelques jours, à tester le XAV 19, un candidat-médicament conçu pour lutter contre le virus du Covid 19. Ce traitement était près depuis plusieurs semaines. Le 7 août dernier, la start-up nantaise spécialisée dans les biotechnologies avait reçu l'autorisation de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament pour démarrer l’essai clinique de phase 2. Le XAV19 a été administré, il y quelques jours, à un premier patient. Ce traitement vise à empêcher l'aggravation de l'état de santé des malades dès leur hospitalisation. Il se présente sous la forme d'un flacon de cinq millilitres qui sont administrés par perfusion.

350 patients dans 34 hôpitaux

Dans un premier temps, 20 patients vont recevoir ce traitement au cours de ce mois de septembre dans les hôpitaux de Nantes, Angers, Paris, Lyon et Bordeaux et ensuite 350 patients dans 34 hôpitaux en France. La présidente de Xénothéra, Odile Duveaux, espère que ce traitement sera disponible au début de l’année 2021. Xénothéra emploie aujourd'hui dix salariés et travaille avec un réseau d'une vingtaine de collaborateurs extérieurs.