Nathalie Appéré : "Une urgence à une mobilisation totale" pour la vaccination selon la maire PS de Rennes

France Bleu Armorique : Vous adressez une lettre à l'Etat pour rappeler votre "disponibilité pour intensifier la campagne de vaccination",

Nathalie Appéré : Depuis le début de la crise sanitaire, les villes sont totalement mobilisées. Que ce soit sur la mise en place de centre de consultations, de dépistages, d'approvisionnement en masques ou bien encore sur le soutien aux plus fragiles. Nous disons qu'il y a une urgence à ce que la mobilisation soit totale sur la campagne de vaccination. Nous sommes prêts, disponibles, avec des moyens logistiques et humain pour accompagner l'Etat de façon à accélérer cette campagne de vaccination qui est une urgence aujourd'hui.

Concrètement, qu'est-ce que Rennes peut apporter dans cette campagne de vaccination ?

Nous avons une capacité à mettre à disposition des locaux, des moyens matériels de façon à permettre une campagne de vaccination en proximité. A aller vers les habitants, notamment dans les quartiers populaires mais pas que. Je crois qu'on a besoin de clarté et de visibilité dans la stratégie de vaccination mise en place par l'Etat. Aujourd'hui on voit que les débuts sont trop lents. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de lourdeur là où on a besoin de connaître les sources d'approvisionnement, le nombre de doses disponibles, le rythme de vaccination, les choix logistiques aussi.

Vous demandez plus de décentralisation dans la stratégie vaccinale ?

Depuis le début de la crise, on sollicite avec l'ensemble des maires et des élus locaux plus de décentralisation, d'être au plus près des territoires pour être plus agile, plus efficace. Après des débuts difficiles dans la gestion de crise au printemps, le gouvernement avait reconnu le rôle des élus locaux au côté de l'Etat pour mettre en place les mesures sanitaires.

Les élus locaux ne sont pas assez consultés par le gouvernement selon vous ?

Depuis cet automne, le dialogue qui doit être constant entre l'Etat et les communes est un peu rompu avec des décisions qui sont prises exclusivement au sein du conseil de défense et pour lequel il n'est pas possible d'être associé. Là, nous considérons que dans cette campagne de vaccination, qui est la grande affaire de ce premier trimestre, il faut que nous puissions être associé pour mettre à disposition tous les moyens disponibles. C'est vraiment le sens de cette lettre que nous adressons à l'Etat. Il n'est pas trop tard pour redresser la barre, c'est ce que nous souhaitons collectivement.