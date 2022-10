Naturopathes, sophrologues, magnétiseurs : Doctolib va retirer 5.700 praticiens de sa plateforme

Doctolib va retirer 5.700 praticiens de la plateforme, des naturopathes et des sophrologues, dans les six prochains mois.

La plateforme Doctolib annonce ce mercredi que les naturopathes, sophrologues, médiums et autres professionnels du domaine du "bien-être" ne pourront plus être référencés sur son site. 5.700 praticiens vont être retirés de la plateforme dans les six prochains mois, a précisé son président Stanislas Niox-Chateau.

En août dernier, des internautes avaient signalé des comptes de praticiens de médecine alternative sur la plateforme. Face aux critiques relayées par l'Ordre des médecins, Doctolib avait choisi de supprimer 17 comptes de naturopathes. Au terme de six semaines de consultations auprès de 40 acteurs (ordres de santé, syndicats de soignants, associations de patients etc.), le leader de la prise de rendez-vous médicaux en France a finalement décidé de ne répertorier sur son site que les professionnels référencés par les autorités de santé. Même si "les activités de bien-être ont leur place et sont légales", elles ne sont "pas encadrées" et il n'existe "aucun moyen de vérifier le niveau de qualification" de ceux qui les pratiquent, a expliqué Stanislas Niox-Chateau.

Concrètement, 5.700 praticiens exerçant des professions de bien-être, aujourd’hui utilisateurs de Doctolib, ont été informés par la plateforme qu’ils ne pourront plus bénéficier de ces services. Conformément aux conditions d’abonnement de Doctolib, les praticiens concernés vont bénéficier d'une période de six mois leur permettant de réorganiser leur gestion des rendez-vous.