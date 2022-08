Naturopathes sur Doctolib : "des dérives à corriger rapidement" déclare le médecin mayennais Luc Duquesnel

Le groupe Doctolib, poids lourd français de la prise de rendez-vous médicaux, a suspendu lundi 17 profils et engagé "un travail de fond", après des critiques virulentes visant la présence sur la plateforme de naturopathes, une discipline sans fondement médical.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des professionnels de santé et des patients reprochent au groupe de permettre à ses utilisateurs de prendre rendez-vous chez des naturopathes, dont certains ont des pratiques dangereuses, proches du charlatanisme, et à dérives sectaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La naturopathie est une pratique qui revendique de maintenir l'organisme en bonne santé grâce à un ensemble de méthodes "naturelles", mais qui n'ont aucun fondement avéré sur le plan scientifique ou médical. Les critiques de Doctolib ont notamment visé des naturopathes se réclamant de Thierry Casasnovas et d'Irène Grosjean, deux personnalités influentes dans le milieu naturopathe mais aux positions discréditées dans le monde de la santé.

"Il y a des dérives" et "il faut les corriger rapidement pour rassurer tout le monde" y compris les professionnels de santé, déclare Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et président de la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français) ce mardi sur franceinfo, à propos de cette polémique. "Si Doctolib ne veut pas faire le ménage sur sa plateforme, les médecins vont devoir se poser la question de savoir s'ils continuent de s'y afficher pour prendre leurs rendez-vous. On n'en est pas là aujourd'hui, ça reste très minoritaire. On doit échanger avec cette société très pratique, mais elle ne doit pas entretenir la confusion qui est une forme de publicité et de tromperie pour les Français" poursuit-il.

Le problème ne concerne pas que les naturopathes explique enfin Luc Duquesnel : "toutes les pratiques de médecine non conventionnelles sont dans le collimateur. D'ailleurs, certaines d'entre elles comme l'iridologie ou le reiki sont visées par la Mission de lutte contre les dérives sectaires. On voit des gens qui se présentent comme neurologues brésiliens qui soignent la maladie de Parkinson en vous caressant les oreilles, et en même temps ces gens vous disent qu'il ne sont pas conventionnés, ne prennent pas la carte vitale ni la carte bleue. Ce sont des charlatans".