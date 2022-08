Naturopathes sur Doctolib : l'Ordre des médecins demande à la plateforme de durcir ses règles d'inscription

Il craint "la confusion" entre professionnels de santé et disciplines sans fondement médical. L'ordre des médecins a demandé ce mardi à Doctolib "de renforcer ses règles éthiques pour s'inscrire sur sa plateforme". Ce week-end, le leader de la prise de rendez-vous en ligne français avait annoncé avoir supprimé la possibilité de prendre rendez-vous sur 17 profils.

"Doctolib ne peut laisser s'installer une confusion entre professionnels de santé et personnes ne s'inscrivant pas dans l'exercice médical", estime l'Ordre des médecins dans un communiqué. Sur les réseaux sociaux, des professionnels de santé et des patients reprochent au groupe de permettre à ses utilisateurs de prendre rendez-vous chez des naturopathes, dont certains ont des pratiques dangereuses, proches du charlatanisme et à dérives sectaires. Les critiques de Doctolib ont notamment visé des naturopathes se réclamant de Thierry Casasnovas et d'Irène Grosjean, deux personnalités influentes dans le milieu naturopathe mais aux positions discréditées dans le monde de la santé.

Il est rejoint sur ce point par l'Ordre, qui indique estimer "qu'une discussion approfondie doit s'ouvrir entre Doctolib, les autorités de santé et les Ordres professionnels pour mieux définir le cadre dans lequel les professionnels peuvent être recensés sur la plateforme".