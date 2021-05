"On ne baissera pas le rythme" : vers un objectif de 68% de Landais vaccinés à la fin du mois de juin

La vaccination contre la Covid-19 est ouverte depuis ce lundi matin à toutes les personnes de plus de 18 ans, sans conditions et sur rendez-vous. Certains ont pu réserver leur créneau dès la semaine dernière... même s'il faut s'armer de patience pour certains centres landais. Il ne faut pas hésiter à chercher des rendez-vous dans des centres un peu plus éloignés de son domicile, conseille l'Agence régionale de santé (ARS) dans les Landes, qui annonce des livraisons plus importantes de doses pour répondre à la demande.

7.000 vaccinations de plus par semaine au mois de juin dans les Landes

Didier Couteaud, délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé des Landes, annonce un objectif de 68% de la population landaise vaccinée avec au moins une dose d'ici la fin du mois de juin. Pour tenir cet objectif, il faut injecter 33.000 doses par semaine dans notre département, soit 7.000 vaccinations hebdomadaires en plus par rapport au mois de mai. Ce lundi 31 mai, les Landes affichent des taux de vaccination légèrement supérieurs à la moyenne nationale : plus de 40% de la population landaise a reçu au moins une dose (environ 37% au niveau national selon l'outil Vaccin-Tracker), plus de 20% a reçu ses deux doses (environ 17,5% au niveau national).

Des méga-centres pour l'été à destination des locaux et des touristes

"On ne baissera pas le rythme" en juillet et en août, précise Didier Couteaud. Car si l'ARS vise plus de deux tiers de vaccinés dans les Landes à l'aube des grandes vacances estivales, elle s'attend à une importante demande de vaccination de la part des touristes, d'où la nécessité de maintenir l'activité des centres de vaccination et même de la renforcer, avec "un méga-centre qu'on va monter à Capbreton, un autre à Dax." Le but, administrer leur seconde dose aux vacanciers qui sont loin de leur résidence principale... et continuer à accueillir, tout au long de l'été, les Landais souhaitant se faire vacciner.