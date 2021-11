"On ne fait plus de la psychiatrie" : le ras-le-bol des agents du centre Georges Daumézon à Fleury-les-Aubrais

Ils assurent le piquet de grève depuis la première heure ce mardi. Une quinzaine d'agents et de représentants syndicaux se relaient devant le centre hospitalier spécialisé Georges Daumézon à Fleury-les-Aubrais pour demander de meilleures conditions de travail. Devant l'établissement psychiatrique, ils distribuent des tracts et font signer une pétition aux automobilistes.

Manque de bras et de lits

"La situation devient vraiment dangereuse", alerte Céline Corson, aide-soignante depuis 10 ans. "On voit les patients se taper la taper la tête contre les murs, dire qu'ils veulent mourir, et nous on est impuissants." Un danger pour les patients, puisque à son étage, ils ne sont que "trois pour plus de 25 patients", explique-t-elle. "Si un patient nous appelle ou fait un malaise, on leur dit 's'il vous plaît attendez deux minutes je m'occupe de quelqu'un d'autre'. Ce n'est plus de la psychiatrie qu'on fait."

Des arrêts maladies qui nécessitent donc des remplacements. Stéphane Couilleaux est infirmier à l'hôpital de jour du centre, et dans son équipe, ils sont régulièrement appelés dans d'autres services. "On est une équipe de sept infirmiers, et j'ai des collègues qui sont appelés pour des remplacements de nuit, ou le week-end", déplore-t-il. "Forcément, ça a des conséquences sur nos effectifs pendant la journée."

Ils sont une quinzaine à se relayer devant l'établissement psychiatrique de Fleury-les-Aubrais ce mardi pour demander plus de lits et de personnel. © Radio France - Cécile Da Costa

Le danger pour nous est réel - Céline Corson, aide-soignante

Mais ce manque de bras représente aussi un risque pour le personnel de l'établissement. "Ce n'est pas pour rien qu'il y a des arrêts maladie : il y a des pouces retournés, des cheveux arrachés. Le danger pour nous il est réel", insiste-t-elle. Outre le manque de personnels, le manque de lits rend l'accueil des patients de plus en plus compliqué. "On met des patients en salle de réception des familles, c'est quelque chose de courant, ça devient grave", témoigne l'aide-soignante. Des places dans le centre qui sont d'autant plus nécessaire que la crise du Covid-19 a aggravé la santé mentale de nombreux Français.

Un Ségur de la santé au goût amer

Depuis le début de la grève reconductible, déposée le lundi 8 novembre, plusieurs Assemblées générales ont déjà eu lieu. La première, le 9 novembre, a rassemblé 80 personnes selon les syndicats. "On a eu un dialogue avec la direction, on n'est pas là pour bloquer la situation", poursuit Céline Corson. "Mais la direction nous dit qu'ils ne peuvent pas embaucher. On est dans l'impasse."

Les agents en grève se tournent donc vers le gouvernement. L'Etat qui prévoit l'investissement de deux millions d'euros pour refaire entièrement l'accueil des urgences psychiatriques, en créant un centre d'accueil de crise. Un investissement fait dans le cadre du Ségur de la Santé. "Ça ne règlera pas les problématiques de fond qu'on expose aujourd'hui", regrette Sandrine Guillet, infirmière et secrétaire adjointe de la CGT à l'EPSM Georges Daumézon. "Là on est vraiment sur la question des moyens humains et financiers. Même s'il y a eu des avancées salariales, ce Ségur de la santé c'est des effets d'annonce."

A l'appel des syndicats Sud et CGT, les agents ont lancé une grève reconductible. Une réunion avec la direction et l'Agence régionale de Santé est prévue jeudi. © Radio France - Cécile Da Costa

Les grévistes prévoient de tenir le piquet de grève une nouvelle fois ce mercredi, avant une manifestation à Orléans, place du Martroi jeudi. Une délégation sera reçue à l'Agence Régionale de Santé le même jour.