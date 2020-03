"Ne nous appelez pas si vous n'avez pas de symptômes du coronavirus" : en Creuse, le Samu submergé d'appels

La France est désormais le deuxième foyer épidémique en Europe après l'Italie. Près de 3000 personnes sont malades, une centaine en réanimation, et 61 morts. Aucun cas n'a été signalé pour l'instant en Creuse mais malgré cela, le samu est saturé dans notre département comme ailleurs en France. "On croule sous les appels", déplore l'hôpital de Guéret. Le Samu insiste sur un message : le 15 est un numéro d'urgence, à appeler uniquement si vous ressentez des symptômes (fièvre, toux, problèmes respiratoires etc.)

Pour toute autre question concernant l'épidémie de coronavirus, il faut joindre le numéro vert mis en place par le gouvernement : le 0800 130 000.