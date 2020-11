"Ne pas être seul retient à la vie", rappelle Régis Aubry, le chef du service gériatrie au CHU de Besançon

Le reconfinement poussent certaines personnes âgées vers la dépression. Et le syndrome de glissement conduit à un certain nombre de décès secondaires à la première vague d'isolement, estime le professeur Régis Aubry, le chef du service gériatrie et soins palliatifs au CHU de Besançon.

Beaucoup on le sentiment que c'est leur vie qu'on leur vole. Pour le moral des anciens, le reconfinement que l'on vit actuellement est une vraie catastrophe. Ils doivent vivre nouvelle période d'isolement, en plein automne, avec des jours de plus en plus courts. Chef du service gériatrie et soins palliatifs au CHU de Besançon, le professeur Régis Aubry leur conseille de garder autant que possible des contacts avec leurs proches, tout en respectant bien sûr les précautions sanitaires. Il était notre invité ce lundi matin.

Le syndrome de glissement responsable de décès secondaires à la première vague

"Ce qui retient à la vie certaines personnes, c'est de ne pas être seul" rappelle à ce propos le professeur Aubry. "La solitude qui confine à l'isolement peut précipiter certaines personnes dans la dépression voire dans un syndrome de glissement(c'est une dégradation de l’état du patient qui se sent “glisser” peu à peu. On le qualifie même de “suicide inconscient”, ndlr)". _Il s'agit d'_une rupture avec la vie et cela conduit probablement à un certain nombre de décès actuellement qui sont secondaires à la première vague d'isolement", estime encore le chef du service gériatrie et soins palliatifs au CHU de Besançon.

L'intégralité de l'interview du professeur Aubry est à retrouver ici.