Les médecins alertent : Il ne faut pas négliger un problème de santé au temps du coronavirus

"Il ne faut pas sous-estimer certains symptômes" insiste le docteur Laurent Saccomano, président de l’Union régionale des professionnels de santé en PACA. Les consultations pour des signes avant-coureurs d'accidents vasculaires cérébraux "ont bien diminué" s'étonne-t-il. une vue qui baisse subitement, un bras qui s'affaiblit, un malaise, une douleur thoracique, il faut faire attention à certains signes qui doivent alerter. Ce n'est pas parce que l'épidémie de coronavirus sévit qu'il faut négliger sa santé. Les médecins craignent que les patients renoncent aux soins, par peur de se rendre dans un cabinet et d'être infecté ou de déranger un praticien. Des cabinets se sont pourtant organisés pour adapter l'accueil, ou proposer des téléconsultations. "Des risques de phlébites graves peuvent aussi être engendrés par un défaut de soin, les patients vont consulter trop tard, la pathologie sera alors plus grave, mettra plus de temps à se résorber."

Les malades chroniques, comme les diabétiques doivent garder le contact avec leurs médecins, ne serait-ce que par téléconsultation. "Les médecins ont souvent détourné la ligne de leur secrétariat sur leurs téléphones portables, ils peuvent envoyer des ordonnances par mail ou directement à la pharmacie" précise le Dr Saccomano.Il ne faut pas attendre la fin du confinement pour contacter un médecin, quelque soit votre pathologie. Les professionnels de santé redoutent un effet boomerang après le confinement, des consultations en masse, y compris liées aux séquelles psychologiques de la période, mieux vaut donc consulter dès les premiers stades et ne pas rompre tout suivi médical. L'Union régionale des professionnels de santé enregistre une baisse des consultations de l'ordre de 50 à 90 % dans les cabinets de médecins généralistes ou spécialistes.

Des dentistes de garde pour les urgences

Du côté des chirurgiens-dentistes, un système de gardes alternées a été mis en place avec six à huit cabinets ouverts chaque jour dans le département de Menton à Grasse. "On gère les urgences" prévient le docteur Ludovic Barbry, le président de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes. "On soulage des patients souffrant de rages de dents, on soigne les abcès dentaires et les traumatismes, un enfant qui se casse une dent en se cognant contre une table basse par exemple. Mais un décèlement de couronne, la réparation d'un dentier, on reporte à plus tard."

Les chirurgiens dentistes disent souffrir du manque de moyens de protection : "on travaille avec des masques chirurgicaux, mais cela ne suffit pas à bien se protéger."

L'ordre des chirurgiens dentistes a exigé la fermeture des cabinets dentaires le 18 mars. Nous nous sommes adaptés. On a ouvert les cabinets où les praticiens peuvent disposer de masques FFP2 fournis au compte-goutte par le conseil de l'ordre national. Mais cela fait peu de médecins pour plus d'un million d'habitants.

"On a l'habitude de faire attention, de respecter des règles d'hygiène très strictes, mais on se sent nous aussi oubliés du ministère de la santé", confie le docteur Ludovic Barbry.

Tous les chirurgiens dentistes doivent rester en contact avec leurs patients et être joignables pour effectuer un premier diagnostic par téléphone, et orienter s'il y a lieu vers une plateforme téléphonique départementale pour obtenir un rendez-vous. La plateforme reçoit parfois jusqu'à 200 appels chaque jour, les cabinets de garde reçoivent une cinquantaine de patients par jour : "huit patients dans la journée par cabinet environ, car on reçoit une personne à la fois dans la salle d'attente, on espace les rendez-vous" précise Ludovic Barbry. "On soulage les patients temporairement, mais on ne les traite pas à 100 %. On est inquiets pour leur suivi car si ça dure, ils pourraient avoir d'autres problèmes, et les soins courants on ne peut plus les assurer" témoigne le docteur Ludovic Barbry.