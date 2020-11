"On ne peut pas retarder des soins pour un cancer à cause du coronavirus" le directeur de la clinique Belharra

Sur la carte de la crise sanitaire, le Pays Basque est en rouge écarlate depuis le mois d'octobre. "Le virus circule beaucoup" affirment les autorités sanitaires, et le département des Pyrénées-Atlantiques cumule les taux de positivité et d'incidence les plus élevés de toute la Nouvelle-Aquitaine. Nicolas Bobet, directeur des cliniques du groupe Ramsay en Pays Basque, remarque que le virus "circule sur tout le territoire à la différence de la première vague". L'enjeu pendant cette seconde vague, c'est de "prendre en charge tous les patients malades de covid, mais aussi et surtout prendre en charge les autres malades. On a trop annulé et reporté pendant la première vague. Et on a été confrontés à un rattrapage de prise en charge après le déconfinement de mai" déplore Nicolas Bobet, invité de France Bleu Pays Basque vendredi 6 novembre. Pour soigner à la fois le coronavirus et toutes les autres pathologies, "on doit répondre à ces deux enjeux majeurs" insiste le directeur de la clinique Belharra.

7 malades du coronavirus dans les cliniques privées

"On ne peut pas retarder des soins pour un cancer à cause du coronavirus" prévient Nicolas Bobet, le directeur de la clinique Belharra © Radio France - Bixente Vrignon

La difficulté pour le privé comme pour le public, c'est d'avoir suffisamment de salariés en poste, entre les cliniques Aguiléra et Belharra, une quinzaine de salariés étaient positifs cette semaine, "ce qui fragilise nos organisations" signale Nicolas Bobet. Des personnels positifs qui peuvent même venir travailler s'ils sont positifs et asymptomatiques, "de manière exceptionnelle" assure le directeur. Ce vendredi les cliniques Belharra et Aguiléra se répartissaient sept patients atteints du coronavirus, mais "les patients les plus lourds sont sur l’hôpital. Nous, on a des malades qui doivent être pris en charge en chirurgie et qui, en plus, sont positifs au coronavirus. On les traite donc pour leur pathologie de départ, mais aussi pour le Covid, et si c'est trop grave, on les transfère à l'hôpital" explique le directeur de la clinique.

Pour le moment, le secteur privé a déprogrammé 20% de ses patients, "donc on a encore des lits disponibles" signale Nicolas Bobet, "et si on déprogramme encore on peut ouvrir six nouveaux lits à Belharra". Mais il insiste : "_On ne peut pas retarder une prise en charge du cancer, que ce soit en chimiothérapie, en médecine ou en chirurgie_. Idem pour une fracture du col de fémur d'une personne âgée".

Réécoutez l'interview de Nicolas Bobet Copier