"On ne va pas tenter le diable", un Nouvel An en petit comité pour ces Messins

Une nouvelle fois le décompte qui ouvrira l'année 2022 se fera sous la menace du Covid-19. Pas de couvre-feu pour ce Nouvel An, mais une vigilance préconisée par le gouvernement et des restrictions sanitaires, notamment la fermeture des discothèques, qui poussent de nombreux Messins à revoir leur plan pour la soirée de ce 31 décembre.

Soirée restreinte

La grande majorité des Messins rencontrés envisagent de limiter la soirée du Réveillon au simple cercle familial. "Avec la pandémie, on préfère rester entre nous, on ne va pas risquer d'aller avec plein de gens, regrette Sylvain, soudeur, avant d'ajouter : on ne va pas tenter le diable." Avec sa femme et ses trois enfants, il va se contenter d'un repas à la maison.

Une option choisie également par Danielle, retraitée, qui "limite à cinq à six personnes, et c'est tout. On ne fait pas de restaurant, on ne sort pas parce qu'on est des personnes fragiles et puis le variant galope donc il faut faire attention."

D'autres vont encore plus loin avec des précautions au sein même des invités. "On fait un test antigénique avant de se réunir. Chacun fait son test chez soi, puis après on va chez la personne qui invite", décrit Lucia, une Luxembourgeoise venue passer les fêtes à Metz. Soryba, étudiant de 28 ans, a préféré lui annuler toute festivité : "Faut être responsable. La fête on pourra la faire toute la vie, l'année prochaine on pourra en profiter."