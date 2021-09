Masques, plexiglas et bruit ambiant : le retour dans les open spaces sous la loupe des chercheurs

Dix chercheurs de Nancy planchent depuis dix ans sur les conséquences du bruit dans les open spaces : gène, fatigue, stress avec des effets à long terme. Les masques et le plexiglas dans les bureaux ouverts n’arrangent rien. Rencontre à l’INRS entre chambre sourde et expérience en entreprise.

Comment diminuer le bruit au bureau ? Des chercheurs et ingénieurs à l’INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, basé à Vandoeuvre, sur les hauteurs de Nancy planchent sur le sujet depuis plus de dix ans. Des spécialistes du bruit qui se déplacent dans les open spaces et font des expériences en laboratoire dans une chambre sourde impressionnante de 7 mètres de hauteur.

La parenthèse de télétravail imposée, due à la crise sanitaire du coronavirus, a permis aux employés de bureau de constater que l'on travaille mieux dans un environnement sonore apaisé. Et à l'heure où les salariés réinvestissent en masse les espaces de bureaux ouverts, les travaux et recommandations des acousticiens sont précieux. Avec un constat : les masques et le plexiglas n’arrangent pas les choses.

Laboratoire acoustique au travail de l'INRS de Nancy et sa salle semi-anéchoïque. © Radio France - Thierry Colin

Patrick Chevret, responsable du laboratoire acoustique au travail de l’INRS et Laurent Brocolini, chercheur acousticien, nous ont ouvert leur laboratoire à Nancy et nous ont fait part de leurs travaux. En commençant par une chambre sourde : une salle semi-anéchoïque, dont les murs sont recouverts de pics en laine minérale. Une salle aux dimensions impressionnantes : 7 mètres de hauteurs, 7 mètres de largeur et 10 mètres de longueur.

Comprendre l'effet des conversations intelligibles sur la réalisation d'une tâche dans un open space

« Vous avez un premier test ici qui a pour objectif d'évaluer la perception de l'environnement de travail. L'avantage de cette salle est qu’il n’y a aucun bruit qui vient de l'environnement extérieur. On peut donc contrôler notre environnement sonore dans cette salle et créer un environnement particulier comme un open space. »

Des recherches sur site et en laboratoire. © Radio France - Thierry Colin

Les deux chercheurs travaillent à la fois sur les effets des bruit assourdissants d'un engin de chantier et sur les effets des bureaux ouverts : « Ça nous permet de plonger un ensemble de personnes, des sujets, dans cet environnement identique à l'open space et de leur faire réaliser des tâches et de leur permettre d'évaluer eux-mêmes la perception qu'ils ont par rapport à l'environnement sonore que l’on a produit. Ça nous permet de comprendre, par exemple, quel est l'effet des conversations intelligibles sur la réalisation d'une tâche dans un open space ». Des recherches qui ont aboutit à l'adoption d'une norme Afnor, Iso 22955:2021 sur la qualité acoustique des espaces de bureaux ouverts.

Une prise de conscience des entreprises ?

« Tout le monde prend conscience que le niveau dans les open spaces est souvent élevé, et engendre de la fatigue, de la gêne. Ce qui est le plus gênant, c'est le bruit émergent. Aujourd'hui, on sait que ce sont plutôt des conversations intelligibles qui sont les plus gênantes ».

Quels sont les bruits les plus gênants ?

« Toutes les études convergent pour dire que ce sont les conversations intelligibles qui produisent la plus grande gêne. Nous, on a travaillé à partir du questionnaire Gabo, que nous avons conçu en partenariat avec l'Insa de Lyon. Ce questionnaire Gabo, après de multiples enquêtes dans les entreprises, nous a permis de confirmer que ce sont bien des conversations intelligibles qui sont les plus gênantes pour les salariés ».

Quelles solutions ?

« Le plafond acoustique va nous permettre de réduire le niveau global, le brouhaha que l'on entend. Et là, vous entendez les conversations des différentes personnes au téléphone que l’on va essayer de réduire. On ne peut pas faire un traitement différencié, si ce n'est interposer des panneaux acoustiques entre les personnes. »

Mesures les conséquences sur la concentration. © Radio France - Thierry Colin

« Un deuxième moyen est de séparer les personnes les unes des autres et d'étudier l'activité, pour pouvoir séparer les activités car il y a des activités qui ne vont pas cohabiter entre elles. Des personnes qui vont avoir besoin de concentration ne peuvent pas travailler les unes à côté des autres ».

Quelles recommandations ?

« On va préconiser une démarche globale d'appréhension de l'open space avec une analyse de l'activité. Quels sont les flux conversationnels à l'intérieur du plateau ? On va également travailler sur la qualité du local ça veut dire traiter le plafond, mettre des cloisons acoustiques entre les postes de travail, séparer les personnes, réduire la densité ».

Vers des bureaux moins bruyants ?

« Nos travaux de normalisation avec un ensemble de partenaires et experts ont vocation à donner des guides d'utilisation, de conception des espaces de travail de façon à aller vers des espaces beaucoup plus raisonnables, des espaces beaucoup mieux traités dans lesquels les salariés vont être beaucoup plus à l'aise pour travailler, beaucoup moins gênés par les conversations téléphoniques en particulier ».

Quel espace pour chaque salarié ?

« L'ensemble des enquêtes et des mesures qu'on a réalisées dans les open spaces montrent que en dessous de 7 mètres carrés par personne, on n'arrive pas à avoir une bonne qualité acoustique dans un open space. Ensuite, ce qui est très important, c'est de regarder la qualité du plafond. Une bonne qualité acoustique est essentielle et permet de réduire la propagation du son à l'intérieur du local ».

Doit-on à nouveau séparer les salariés ?

« Il y a tout un tas de préconisations qui concernent des panneaux acoustiques de séparation entre les personnes et aménager l'open space en fonction de l'activité de notre travail. Ce n'est pas la même chose si on travaille dans un centre d'appels ou si on travaille dans un hall d'accueil du public qui fait aussi partie de la topologie des open spaces ».

Vos recherches ne se limitent pas au laboratoire de Vandoeuvre ?

« Non, on va sur le terrain dans des open spaces, des bureaux ouverts réels, dans lesquels on va faire des mesures acoustiques pour évaluer le local et les salariés répondent à des questionnaires pour évaluer l'environnement sonore».

Vous recréez des bureaux dans votre labo ?

« C'est ça, on réalise des études et des recherches en laboratoire avec des sujets en situation dans un environnement contrôlé : on va mettre des sujets en situation à qui on va demander d'effectuer une tâche, leur faire écouter un environnement sonore, soit au casque, soit avec des haut-parleurs pour qu'ils puissent effectuer différentes tâches ».

Le site de l'INRS de Nancy-Vandoeuvre compte 400 salariés. © Radio France - Thierry Colin

Quelles sont les conséquences sur le long terme ?

« Sur le court terme, les salariés vont avoir un sentiment de gêne et sur le long terme, ça va être de la fatigue cognitive, une perte de sommeil, du stress. Le salarié va être moins performant à un moment donné parce qu'il est impacté par l'environnement sonore, on le mesure en laboratoire. L'impact dans les bureaux ouverts va être plutôt sur du long terme, c'est ce qui va faire la différence entre la gêne ou la fatigue et la mesure de la performance ».

Que change la crise sanitaire du Covid ?

« On a tendance à penser qu'on ne va pas vers du mieux avec les plexiglass qui ont des propriétés réfléchissantes des sons. On va certainement vers une augmentation de la réverbération dans les espaces de travail et pour le masque, il y a des études récentes dont l'objectif est d'évaluer l'augmentation du niveau dans les open spaces à cause du masque. Le fait qu'on ne se voit pas parler, on a tendance à parler peut-être un peu plus fort. C'est un facteur à prendre en compte dans les prochaines études ».

Les bureaux vont-ils évoluer ?

« Avec le Covid les open spaces vont certainement changer un peu de nature, les activités risquent d'être différentes et il faudra toujours regarder la conception des open spaces et leur aménagement en fonction de l'activité, c'est l'activité qui va aussi guider énormément la conception, l'aménagement des open spaces ».

Le site lorrain de L'INRS de Nancy-Vandoeuvre regroupe 400 chercheurs avec un laboratoire acoustique au travail qui mobilise 10 ingénieurs en acoustique mais aussi des ergonomes et des psychologues qui font des préconisations aux entreprises dans un guide gratuit sur internet.

