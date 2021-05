"Ne venez pas sans rendez-vous", insiste le médecin référent du vaccinodrome de Perpignan

Alors que la vaccination s'est ouverte cette semaine aux plus de 50 ans et aux plus de 18 ans pour des rendez-vous de dernière minute, le médecin référent du vaccinodrome de Perpignan rappelle qu'il ne faut pas venir sans rendez-vous, au risque de créer des embouteillages.