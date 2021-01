Neige en Meurthe-et-Moselle : Jean Castex reporte son déplacement prévu à Nancy ce jeudi

Selon un communiqué des services du Premier ministre, Jean Castex ne vient finalement pas ce jeudi à Nancy, "en raison des conditions météorologiques". La Meurthe-et-Moselle, comme neuf autres départements du Nord-Est, est en vigilance orange à la neige et au verglas.

L'épisode neigeux "notable" annoncé sur la Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges oblige Jean Castex à reporter le déplacement prévu à Nancy ce jeudi. Les services du Premier ministre l'ont annoncé tôt dans un communiqué. Le programme précis n'avait pas été communiqué mais l'objectif était d'aller constater sur le terrain, avec le ministre de la santé Olivier Véran, la mise en place de la campagne de vaccination.

A quelques heures d'une conférence de presse très attendue sur la crise sanitaire et les mesures contraignantes qui pourraient être appliquées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, Jean Castex et Olivier Véran maintiennent en revanche leur déplacement à Metz. Ils doivent se rendre à partir de 8h30 au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, visiter le centre de vaccination et la plateforme d'appels de prise de rendez-vous. Ils se rendront ensuite en préfecture de Moselle pour un échange avec des élus.

La Meurthe-et-Moselle et tous les départements lorrains sont en vigilance orange à la neige et au verglas depuis mercredi après-midi et pour toute la journée. Ce jeudi matin, la neige a commencé dans les Vosges.