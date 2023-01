Nérondes : deux médecins reprennent du service... à 71 ans

A 71 ans, ils replongent : deux médecins ont décidé de reprendre leur activité à Nérondes (à l'Est de Bourges) puisqu'une bonne partie de leur patientèle ne pouvait plus se soigner, faute de médecin. Le docteur Derimay travaille à un peu moins de 50 %, et son confrère (et ami), le docteur Duplat officiera huit jours par mois. Tous deux sont salariés par le conseil régional et disposeront d'un secrétariat (pris également en charge par la Région) qui les déchargera de tout le suivi administratif. Ils sont désormais trois médecins à exercer de cette façon salariée, dans le Cher ( et deux dans l'Indre). Trente-huit au total en région Centre-Val de Loire.

Le docteur Duplat (à gauche), le docteur Léger (qui devrait arriver en septembre) et le docteur Derimay © Radio France - Michel Benoit

La retraite du docteur Derimay n'aura duré qu'un an ( et encore il a continué de suivre les résidants de la maison de retraite voisine de la maison de santé pluridisciplinaire). Ce médecin de 71 ans se sentait presque coupable de cesser son activité libérale : " Mes patients ont trouvé pour certains des médecins aux alentours, mais pour beaucoup, malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'était quand même difficile à vivre pour moi quand j'ai arrêté mon activité libérale."

Certains patients ont carrément arrêté leur traitement, faute de médecin : le docteur Duplat qui reprend lui aussi du service à 71 ans (après deux ans de retraite) est effaré de la situation : " Je suis stupéfait quand je vois des patients qui n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps et qui ont abandonné leur traitement, faute de prescription. Des diabétiques notamment qui ne sont plus suivis depuis six mois ou un an. Certains financent eux-mêmes leurs médicaments puisqu'ils ne peuvent plus se faire rembourser ! On n'a pas repris pour l'argent évidemment et on espère que des jeunes viendront nous remplacer. On ne va pas venir travailler en déambulateur quand- même ! "

Thierry Porikian, président de la communauté de communes du Pays de Nérondes © Radio France - Michel Benoit

Et la situation pourrait continuer de se dégrader durant dix ans encore, prévoit François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire : " J'ai obtenu de Jean Casteix l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans. Les premiers étudiants sont entrés en septembre, mais ils ne sortiront que dans dix ans. D'ici là, l'état de santé des personnes les plus fragiles, risque de se dégrader dans la région, faute de soins suffisants. C'est pour cela qu'on doit imaginer et mettre en place des prises en charge alternatives. On va financer par exemple la formation de quarante infirmières en pratique avancée ; des professionnelles qui permettent aux médecins de se recentrer sur leur coeur de métier. "

François Bonneau, président du conseil régional Centre-Val de Loire, a coupé symboliquement le ruban tricolore © Radio France - Michel Benoit

Quant au président de la communauté de communes du Pays de Nérondes, il espère que la reprise du travail de ces deux médecins aura un effet d'entrainement : Thierry Porikian : " L'arrivée de ces deux médecins, certes âgés, induit l'arrivée prochaine, d'une jeune médecin, une jeune femme qui devrait pouvoir commencer à exercer vers le mois de septembre. La maison de santé pluridisciplinaire de Nérondes pourra également accueillir des internes puisque ces médecins pourront en être les tuteurs et nous avons d'ailleurs prévu un studio dans les locaux pour loger cet étudiant en formation. Nous avions eu une touche avec un médecin espagnol mais les choses n'ont malheureusement pas abouti. "

Des internes qui seront dans l'obligation à l'avenir de réaliser des stages dans les déserts médicaux.