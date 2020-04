Nette baisse d'activité des Urgences de l'hôpital Trousseau de Tours

En pleine crise du Covid-19, et alors que le pic de l’épidémie est attendu en région Centre-Val de Loire dans les jours prochains, l’activité des Urgences de l’hôpital Trousseau de Tours est paradoxalement en baisse. “On est à 50% de notre activité normale” dit le directeur médical du Samu, en charge des Urgences à Trousseau. Il y a actuellement entre 70 et 80 patients par 24h, contre 150 en temps normal.

Douleur thoracique, paralysie partielle, perte de connaissance, il faut appeler le Samu

Le nombre de cas de détresses vitales comme les AVC et infarctus est stable. Les gens victimes de ces pathologies doivent continuer à venir, contrairement à ce qui s’est passé dans l’est de la France. "Ils ne doivent pas avoir peur d'attraper le coronavirus. Il y a des circuits séparés aux Urgences" explique Saïd Laribi. Le circuit ambulatoire est lui quasi nul. “Ca ne me dérange pas” dit le directeur médical du Samu. “Que des gens valides, qui venaient aux Urgences par facilité car ils voyaient un médecin après 2h d’attente ne viennent pas, ça ne pose aucun problème”. Ils ont tout simplement peur d'attraper le coronavirus. Il y a aussi un peu moins de patient dit "couché", du fait de la baisse d'activité à l'extérieur pour cause de confinement.

La saturation du 15 n'est plus d'actualité

Autre information apportée par le professeur Laribi, l’activité du Samu 37 s’est normalisée. Il était montée au début de la crise du coronavirus à 1600-1700 appels par jour au 15. Il est redescendu à 700 appels désormais. “Les gens ont compris le circuit. Ils appellent leur médecin traitant".