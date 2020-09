Neuf cas de covid-19 à l'Ehpad d'Égletons, toutes les visites sont suspendues

Vu le nombre de cas concernés c'est bien un cluster qui a été mis à jour à l'EHPAD d'Égletons. C'est samedi dernier que l'alerte a été donnée. Un cas de covid-19 a été détecté parmi l'un des 89 résidents. Comme le recommande la procédure l'ensemble des personnels et des personnes âgées ont été testées dimanche soir et lundi matin. 9 personnes se sont avérées contaminées parmi lesquelles 6 résidents et 3 personnels. "Il y a des personnes qui sont asymptomatiques et d'autres qui ont des symptômes" précise la directrice de l'établissement Magali Vigouroux-Cenut. Pour autant aucune d'entre elles n'a dû être hospitalisée à ce jour.

Les résidents malades isolés

En lien avec l'Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental les mesures prévues par la procédure ont été aussitôt appliquées. En particulier les visites des familles, prévenues dès le samedi, ont été suspendues. Des parties de l'établissement ont été isolées pour accueillir les 6 résidents malades. Quant aux trois personnels infectés ils sont bien sûr chez eux en arrêt maladie. "La situation est sous contrôle" précise la directrice qui ajoute que la quatorzaine est prévue pour l'instant jusqu'à la fin de la semaine prochaine mais pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la situation.