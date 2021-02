Neuf célébrités participent en ligne à des défis au profit de l'Institut du Cancer de Montpellier

Neuf célébrités vont s'affronter, ce jeudi 4 février 2021, en portant les couleurs de la lutte contre le cancer! Dans le cadre de la journée mondiale du cancer, l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM) organise #DéfiStars, une opération de sensibilisation. Elle se déroulera sur Facebook et YouTube, de 18h à 20h.

Des défis culinaires et sportifs

Pendant deux heures, ces neuf invités s'affronteront, à travers des défis à relever. "Je vais batailler pour réaliser le meilleur œuf poché, Vanessa Demouy, actrice dans la série Demain nous appartient. Je ne me suis pas entraînée, non! Mais j'en réalise souvent, rit-elle. Et puis, le plus drôle, ce sont les ratés."

Son adversaire est de taille : il s'agit de Pierre Augé, champion de la première saison de Top Chef, une émission télévisée culinaire. "Rien ne dit que je vais gagner non, parce que c'est technique l’œuf poché", sourit le chef, qui a déjà une petite idée de la recette qu'il va réalisée. Un autre intervenant devrait nager comme un poisson dans l'eau : le footballeur Laurent Pionnier. Il réalisera un défi "en rapport avec son domaine". Mais le sportif souhaite garder le secret jusqu'à ce soir.

Des œufs pochés pour parler alimentation et cancer

L'enjeu de cette opération n'est pas tant de gagner que de sensibiliser sur le cancer. "Avec le vainqueur de Top Chef, on va en profiter pour expliquer le rôle de l'alimentation ; avec des sportifs, on va parler de celui de l'exercice physique", explique Marc Ychou, directeur général de l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM). Au détour d'une acrobatie, l'ICM compte aussi évoquer les recherches qu'elles mènent sur les apports du yoga dans la lutte contre le cancer du sein.

C'est vrai que c'est bien de mettre un peu de légèreté, car le cancer, c'est un mot qui fait peur - Vanessa Demouy, actrice

En utilisant les réseaux sociaux, l'ICM compte toucher une population plus jeune. Ce format ludique vise aussi à encourager les internautes à verser des dons à l'Institut, qui a le projet de réaliser un nouveau bâtiment de recherche. "On souhaite par exemple l'utiliser pour tester des nouveaux biomarqueurs, poursuit Marc Ychou, c'est-à-dire des tests sanguins, pour mieux détecter et suivre l'évolution du cancer." De projet devoir voir le jour d'ici quatre à cinq ans.

L'idée, c'est de récolter des fonds pour financer un nouveau projet, nous explique Marc Ychou, directeur général de l'Institut du Cancer de Montpellier. Copier