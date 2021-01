Neuf centres de vaccination contre le Covid 19 en Haute-Savoie

A partir de mardi 19 janvier, 9 centres de vaccination ouvriront leurs portes pour les personnes âgées de plus de 75 ans.

Alors que le préfet de Haute-Savoie et le président du Conseil Départemental doivent présenter à la Presse la politique de vaccination, on connaît désormais les neuf centres dédiés d'abord aux personnes âgées de plus de 75 ans. A partir de mardi 19 janvier.

Les neuf centres - Préfecture

La prise de rendez-vous s'effectue sur www.doctolib.fr.

Pour ceux qui n'ont pas internet, à partir de ce vendredi, une plateforme téléphonique est ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 18 h au 0800 009 110 ou au 04 50 33 62 33.

Le centre de vaccination du Change © Radio France - Richard Vivion

Malgré le couvre-feu à 18h instauré à partir de samedi, le déplacement dans un centre de vaccination fait l'objet de dérogation.

Vous retrouverez tous les détails sur www.sante.fr.