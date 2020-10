Neuf des vingt villes françaises les plus touchées par le coronavirus sont dans la métropole lilloise

La métropole lilloise détient un triste record, celui des communes où le taux d'incidence est le plus élevé de France. Neuf communes de la MEL, dont Roubaix, Wattrelos et Tourcoing, font partie des vingt villes les plus touchées par les contaminations du Covid-19.

Roubaix est la deuxième ville de France où le virus circule le plus vite. C'est le résultat d'un classement édifiant, réalisé à partir des données de Santé Publique France via son portail Geodes. Il répertorie les vingt villes françaises de plus de 10.000 habitants qui ont le taux d'incidence le plus élevé de France, c'est-à-dire le nombre de contaminations en une semaine pour 100.000 habitants. Parmi ces vingt villes, neuf sont dans la métropole lilloise.

Roubaix, Wattrelos et Tourcoing dans le "top 5"

Sur la carte de France de l'épidémie, la commune la plus touchée est le Chambon-Feugerolles en Loire, où le taux d'incidence atteint 1.400 pour 100.000 habitants. Viennent ensuite Roubaix (2e) avec un taux d'incidence de 1.124 pour 100 000 habitants, Wattrelos (4e), Tourcoing (5e), Roncq (6e), Comines (7e), Lys-les-Lannoy (9e), Hem (10e), Neuville-en-Ferrain (14e) et Halluin (17e).