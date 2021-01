Neuf enfants victimes de troubles intestinaux encore inexpliqués dans une crèche à Marseille

C'est par un communiqué de presse ce jeudi soir que la ville de Marseille informe d'un problème ce jeudi dans la crèche de Mazargues (9e). "Neuf enfants fréquentant cet établissement municipal ont été atteints de troubles gastro-intestinaux importants, indique le texte, pour une raison encore indéterminée à ce jour. Ces troubles ont entraîné l’hospitalisation de quatre de ces enfants qui ont tous quitté l’hôpital ce jeudi soir".

La crèche de Mazargues est fermée "temporairement, par mesure de précaution, précise la mairie. _Une désinfection très approfondie des locaux_, des mobiliers et des matériels a été engagée. Toutes les investigations nécessaires (analyse de l’eau, analyse des « repas témoin », recherche d’éventuels autres cas...) sont conduites par la Direction de la Petite Enfance et le Service de la Santé Publique de la Ville de Marseille pour connaître, au plus vite, la cause exacte de cette infection.

Enfin la ville détaille les conditions de l'enquête sanitaire, "comme habituellement dans ce type de situation, ce travail est conduit avec la Direction Départementale de la Protection des Populations et l’Agence Régionale de Santé. Dès qu’elles seront précisées, les causes exactes de cette infection seront immédiatement rendues publiques".