Neuf médecins de l'hôpital de Niort démissionnent de leurs fonctions administratives ce vendredi

Niort, France

Au dernier comptage, ils sont neuf médecins de l'hôpital de Niort à démissionner de leurs fonctions administratives ce vendredi 7 février, faute des négociations qu'ils demandaient comme plus de 1000 médecins en France avant le 31 janvier. Un geste pour alerter sur la crise que traverse l'hôpital public.

Pas d'impact sur les patients

Geste surtout symbolique. "Nous poursuivons nos activités de soin, les travaux de projets pour nos services mais nous ne participerons pas aux réunions d'activité budgétaire", précise le docteur Simon Sunder, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Niort, invité de France Bleu Poitou ce mercredi.

Résultat de plusieurs années de dégradation des conditions de travail dans l'hôpital public pour ces médecins. "On est rentré dans un fonctionnement de rentabilité. On nous demande sans cesse de faire plus avec des moyens constants voire qui diminuent", précise Simon Sunder. Il cite les infirmiers, les aide-soignants ou encore les manipulateurs radio, qui ont "une charge de travail de plus en plus lourde".

Et puis il y a des problèmes de valorisation des salaires, un manque d'attractivité avec des difficultés de plus en plus importantes pour recruter. "Les jeunes sont souvent attirés par le secteur privé où il y a moins d'astreintes, moins de travail de nuit et des salaires plus élevés", constate le médecin de l'hôpital niortais.

Ne pas nous mettre des bâtons budgétaires dans les roues

Face à la colère du milieu hospitalier touché également depuis mars par une grève des urgences, un plan a été annoncé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour Simon Sunder, il y a des avancées. "C'est probablement le plan avec le plus de propositions depuis de nombreuses années mais il reste une dette hospitalière qu'il faudrait certainement complètement reprendre. Sur le financement on nous parle de 300 millions d'euros pour 2020, dont 200 millions pour l'hôpital ce qui à la hauteur de notre pays semble une goutte d'eau. On nous parle de primes pour les aide-soignantes de gériatrie. Nous on craint que ce soit plus clivant qu'autre chose".

Une nouvelle mobilisation nationale des personnels l'hôpital public est annoncé le 14 février.