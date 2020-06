"Ni vague, ni vaguelette" : le Covid-19 a finalement épargné l'hôpital de Brest

Pas un seul cas positif depuis un mois. L'heure est au bilan de la crise sanitaire du Covid-19 au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest. Le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement ont présenté jeudi les grands chiffres de l'épidémie au CHRU, et tiré les principaux enseignements de cette période exceptionnelle.

392 malades, 22 morts

Depuis le 18 février et la détection du tout premier cas à l'Ehpad René-Fortin de Bohars, le CHRU a accueilli 392 patients positifs au Covid-19. 236 malades ont pu être suivis à distance via une application, et 156 ont été hospitalisés dont 36 en réanimation. L'établissement finistérien a enregistré 21 décès, plus un en Ehpad.

L'hôpital a aussi pris en charge des malades provenant d'autres régions, lors des trois opérations d'évacuation sanitaire. 17 patients en réanimation sont arrivés d'ailleurs, dont le chanteur Christophe, décédé à Brest le 16 avril. Au plus fort de l'épidémie début avril, 48 malades étaient soignés au CHRU dont 15 en réanimation.

Epidémie modérée mais pas terminée

"Il n'y a eu ni vague, ni vaguelette. L'épidémie a été modérée grâce au confinement mais on s'est préparés au pire, précise Eric Stindel, le président de la commission médicale d'établissement. On a transformé l'hôpital en un week-end pour se dédier pratiquement exclusivement au Covid, on était prêts à recevoir beaucoup plus de patients. Au final, c'est un bilan dont on est plutôt extrêmement heureux."

Mais pas question de se relâcher : les dirigeants de l'hôpital rappellent que l'épidémie se poursuit. A l'hôpital comme ailleurs, le respect des mesures barrière est indispensable pour contenir la progression du virus.

Le CHRU de Brest rappelle aussi l'importance de reprendre les soins. L'activité chirurgicale est sur le point de retrouver son niveau normal, et les opérations non urgentes annulées ces dernier mois vont être reprogrammées.

Renforcé

En quatre mois, une centaine d'agents hospitaliers ont été testés positifs au coronavirus, dont 32 médecins. La direction a décidé de leur octroyer la prime maximale de 1.000 euros, comme à 40% du personnel (les soignants des unités Covid, ceux ayant participé aux évacuations sanitaires, ou les 26 soignants partis renforcer les hôpitaux de la région parisienne). 60% des salariés toucheront la "petite" prime de 500 euros.

Le directeur général Philippe El Saïr, en partance pour le CHU de Nantes, a tenu à rendre hommage à tous les personnels. Il insiste sur la réactivité, l'inventivité et l'engagement des équipes de l'hôpital, qui sort selon lui "renforcé" de cette crise sans précédent.