VIDÉO - Nice accueillera l'an prochain le congrès national sur le cancer du sein

Alpes-Maritimes, France

C'est la journée mondiale de lutte contre le Cancer ce lundi. Une maladie qui touche plus de 17 millions de français, 7.500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans les Alpes-Maritimes selon les chiffres de l'ARS. En France, il existe 18 centres spécialisés dans la prise en charge et la recherche sur les cancers. A Nice, le Centre Antoine Lacassagne est à la pointe dans ce domaine. Son directeur, le professeur Emmanuel Barranger a annoncé ce lundi matin sur France Bleu Azur qu'un congrès national sur le cancer du sein se tiendra d'ailleurs dans la capitale azuréenne en 2020. Il réunira les plus grands chercheurs et spécialistes.

"800 spécialistes viendront à Nice pour évoquer les avancées sur la recherche" Le professeur Emmanuel Barranger.

Il faut dire que le centre est spécialisé dans ce domaine. Il vient de mettre au point un traitement du cancer du sein en une seule journée.

"Dans certains cancers du sein on peut délivrer la dose de radiothérapie en une minute au bloc opératoire au lieu d'infliger cinq semaines de traitement"

Chaque année 150.000 français meurent du cancer. C'est la première cause de mortalité.