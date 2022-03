Nice : Déjà plus de 200 patients atteints de covid long sont passés par le CHU

Quand les symptômes du Covid-19 restent et ne disparaissent pas, plus de trois mois après l'infection. Voilà ce qu'on appelle le Covid long. Les patients se succèdent dans le service des maladies infectieuses du CHU de Nice. Déjà plus de 200 patients sont passés par ce service.

A chaque fois le docteur David Chirio constate des symptômes similaires mais très variés. "On peut voir des palpitations, des douleurs thoraciques, une gêne pour la respiration. Cela peut aussi être dans la sphère cognitive, cérébrale avec un ralentissement des idées, un "brouillard cognitif" mais aussi la persistance des troubles de l'odorat, des courbatures et surtout la fatigue", décrit le médecin.

La rééducation et l'accompagnement pour soigner le covid long

Il n'existe pas à ce jour de traitement médicamenteux pour soigner le covid long. Alors on privilégie la rééducation et l'accompagnement. "On va ré-entrainer les gens à l'activité physique puisqu'il y a une désadaptation qui se fait sur la respiration sur le rythme cardiaque qui peut se réadapter avec de la kiné. On fait un rééducation olfactive auprès de nos ORL. Cela peut aussi être un entrainement au niveau de la mémoire ou de l'attention lorsque ça pèche", détaille David Chirio. De nombreux traitements sont à l'essai.

"On a vraiment les patients de la première et deuxième vague en majorité" - David Chirio

Autre question que se pose le docteur David Chirio, celle de savoir si certains variant du covid-19 provoquent plus de covid long que d'autres. "Personnellement je n'ai pas eu à la consultation énormément de patients de ces dernières vagues. On a l'impression que la séquence d'avoir eu une vaccination puis une infection covid est moins propice à générer des covid long derrière. On a vraiment les patients de la première et deuxième vague en majorité qui sont plutôt représentés", explique le docteur. Une maladie encore largement méconnue donc mais sur laquelle les médecins continuent d'en apprendre tous les jours.