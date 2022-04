Nice : fermeture immédiate de la Gare du Sud pour raison d'hygiène

La Gare du Sud et sa halle commerciale fermée jusqu'à nouvel ordre ! La ville de Nice a pris cette décision suite à un contrôle sanitaire effectué par un inspecteur de salubrité de la Cellule d’intervention et de la police municipale de Nice, ainsi que de résultats d'analysés effectués la semaine dernière. Le communiqué de la ville de Nice précise : "l’irrégularité et la non-maîtrise du nettoyage et de la désinfection des lieux et la mise en garde récente, par les autorités sanitaires, de la recrudescence des contaminations à la bactérie « Eschéria coli », conduisent la Ville de Nice à prendre cette mesure d’urgence, par un arrêté de fermeture administrative."

Tous les restaurants sont fermés sauf "IT Italian Trattoria" car il a une cuisine indépendante.