Coronavirus : les centres de dépistage rapide pris d'assaut avant les fêtes de fin d'année à Nice

Une queue d'une dizaine de personnes s'est formée devant la maison Margaux, reconvertie en centre de dépistage express contre le coronavirus. Parmi ces testés de dernière minute, il y a Eva : "J'ai des symptômes, de la toux et un mal de gorge. Même si je pense que ce n'est qu'un rhume, je préfère ne pas prendre de risque et passer ce test car je vais voir mes grands-parents pour les fêtes."

Même son de cloche pour Guy qui s'apprête à recevoir du monde ces prochains jours : "Je travaille dans un domaine où je suis amené à rencontrer beaucoup de clients. Il y a donc beaucoup de contacts. Me faire dépister me permet de recevoir ma famille dans de bonnes conditions pour les fêtes."

Laurence est revenue, vingt minutes après son test, avec son ticket pour prendre connaissance des résultats. Si ce dernier est heureusement négatif, elle n'en gardera pas un très bon souvenir : "On vous enfonce une tige dans le nez et ça donne une douleur jusque dans la tête. Je n'avais aucune appréhension et ça m'a fait très très mal."

Retrouvez toutes les dernières informations relatives à ces centres de dépistage sur le site de la ville de Nice.