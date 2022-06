Nice : les urgences de l'hôpital vont-elles tenir le coup cet été ?

À l'approche de l'été et de son afflux habituel de touristes, les urgences se préparent à recevoir beaucoup de monde. Sont-elles prêtes ? On a pris la température à Nice.

L'entrée des urgences, ça ressemble toujours à une ruche : les patients entrent et sortent, arrivent à pied, en ambulance, en taxi… Adel fait les cent pas devant l'entrée des urgences de l'hôpital Pasteur à Nice : "Je suis en train de devenir fou ! J'essaye de faire hospitaliser ma mère depuis ce matin, ils ne l'acceptent nulle part, il n'y a pas de place", s'exclame-t-il. La mère d'Adel a pourtant les artères bouchées et le pied qui est en train de pourrir. "Je n'ai même plus les mots, je risque de devenir grossier ! _Je suis très en colère_. Pour se faire opérer il faut attendre une semaine à 10 jours, c'est pas possible, ça, on est en France quand même !"

Marie-France, assise devant l'hôpital a également un mauvais souvenir des urgences : "_J'ai passé la journée à attendre_. Personne ne s'occupait de moi. On ne me trouvait pas de chambre, on ne savait pas où me mettre."

L'été s'annonce très tendu

Trop de patients et pas assez de soignants : Morgane, infirmière à Pasteur confirme : "On est ouvert l'été, l'effectif est diminué de moitié avec les départs en vacances. Donc _on se retrouve avec plus de patients pour moins de personnel_, ce qui veut dire des journées plus longues, une charge de travail plus lourde, il faut vraiment aimer l'hôpital pour y rester."

Le syndicat FO s'alarme de la situation : selon eux, il manque 14 médecins aux urgences pour qu'elles fonctionnent normalement. Nadine Grand, infirmière à l'hôpital Pasteur est déléguée syndicale Force ouvrière. Elle s'attend à un été très difficile : "Aujourd'hui la situation est dramatique, surtout aux urgences. On attend le flux de la période estivale. Ce lundi on a déjà eu 326 passages, ça commence fort. _On travaille grâce aux soignants qui font des heures supplémentaires et grâce à l'intérim mais les gens sont épuisés_. Et ça va s'accentuer avec les départs en vacances, bien méritées. Il est hors de question que celles-ci sautent ! On ne reviendra pas sur les congés, ce n'est pas admissible."