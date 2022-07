Ouverture de créneaux de vaccination pour la variole du singe dans un centre municipal de Nice

Il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a aussi la variole du singe. Alors pour lutter contre cette maladie, la Ville de Nice propose des créneaux de vaccination. Ca commence mardi 26 juillet et cela se déroule rue Saint-François-de-Paul et rue Max-Gallo dans l'un des centres de santé municipal. La ville a obtenu 500 doses il y a peu et en a demandé 500 autres.

Seules les personnes dites à haut risque peuvent recevoir un vaccin. Il s'agit surtout des personnes de la communauté LGBTQIA+ et précisément les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Le schéma vaccinal comporte deux doses espacées de 28 jours et l'efficacité est optimale après six semaines. La vaccination se fait sur rendez-vous au 04.97.13.56.00.