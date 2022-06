Un bus médicalisé pour soigner les sans-abris à Nice

Sur le trottoir, une file se forme devant le camion blanc avec la croix de l'Ordre de Malte. Il faut d'abord s'enregistrer : donner son nom, son prénom, son pays d'origine, quelques informations médicales. Ensuite, les bénévoles de l'Ordre de Malte délivrent un ticket pour que chacun ait rendez-vous, l'un après l'autre.

Les consultations médicales se tiennent le lundi matin et le jeudi soir, au 14 de l'Avenue du XVe Corps, à Nice, devant le Centre communal d'action sociale (CCAS) chargé de l'accueil de jour des sans-abris.

Adama a le ticket numéro 19. Il vient pour un problème de dent. "Je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je vis dans la rue, mais dieu merci, j'ai rencontré ces gens, ils m'aident, c'est vraiment génial pour moi. Je leur suis très reconnaissant", explique-t-il en anglais. Il vient de Gambie.

Quand c'est son tour, il monte dans le camion pour être soigné. Ce jeudi soir, c'est le docteur Pierre-Jean Gidel qui le reçoit, médecin généraliste à Nice. Le camion est tout équipé : "On a un lit, des médicaments, un bureau, un scope, de quoi faire un électrocardiogramme, bien sûr un défibrillateur… tout ce qu'il faut pour travailler !" explique-t-il en désignant l'intérieur du camion.

Le docteur Pierre-Jean Gidel dans le camion médicalisé © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Bobologie et graves problèmes

Les pathologies soignées sont multiples : "On a beaucoup de problèmes d'alcool, et donc des blessures, on fait des pansements. Il y a aussi beaucoup de problèmes cutanés, dermatologiques. Et puis le tout venant : des gens chez qui on découvre des hypertensions artérielles et des états dentaires catastrophiques, détaille Pierre-Jean Gidel. Ils ont aussi besoin de discuter, d'être rassurés et puis une relation s'établit, c'est très important. On a l'impression d'être utile en tout cas !"

Quand le problème de santé est grave, les bénévoles accompagnent directement la personne aux urgences ou appellent les pompiers. Les médicaments leur sont fournis gratuitement par l'organisme Pharmacie Humanitaire Internationale.

"Depuis le lancement de la maraude médicale, en septembre, on a reçu plus de 1.000 patients." - Amicie de Saint-Louvent, responsable déléguée de l'Ordre de malte dans les Alpes-Maritimes

Amicie de Saint-Louvent gère la maraude. "Comme ils nous connaissent maintenant, ils viennent vers nous spontanément. On a en moyenne une vingtaine de consultations par maraude, et le chiffre augmente tous les jours", explique-t-elle.

Reconnaissance

Et entre les visites et les repas distribués au CCAS, de belles histoires s'écrivent, comme celle d'Henri. Arrivé sur la Côte d'Azur en 1995, il est longtemps resté SDF, avant de réussir à sortir de la rue. "C'est une antenne formidable parce qu'ils prennent en compte votre maladie. Même si vous avez pas de carte de santé, ils vous dirigent vers un médecin et puis ils sont à votre écoute. Sans eux… on serait dans la merde. Désolé mais je le dis comme c'est. Avec tous les problèmes que les gens ont dans la rue, s'ils n'étaient pas là, ce serait vite la catastrophe à l'hôpital, qui les refuserait. On est heureux qu'ils soient là : on a un contact avec eux, on rigole !"