Coronavirus : la Métropole de Nice vaccine 8.000 personnes ce vendredi et commence les enseignants

Christian Estrosi lance ce vendredi, avec un peu d'avance sur le reste de la France, la vaccination des enseignants et des personnels des écoles, des crèches de la Métropole de Nice "pour garantir la sécurité de la rentrée scolaire au retour des vacances". Le maire de Nice précise que"la règle reste de vacciner en priorité plus de 70 ans et pour tous les âges avec comorbidités et nous avons commencé les enseignants car presque 95% des plus de 75 ans inscrits sur la plateforme de la Métropole ont été vaccinées".

Nice, première ville à vacciner les enseignants

Dans la longue file d'attente, une institutrice de 29 ans est venue dès l'ouverture "pour pouvoir ensuite aller faire ses cours à distance". Les enseignants sont nombreux et souvent jeunes. "Il fallait se faire vacciner" insiste un professeur de collège de 35 ans qui a dû patienter une heure dans la file d'attente à l'extérieur.

Vaccination de 8.000 personnes en un jour

Le parc des Expositions de la ville de Nice doit accueillir ce vendredi les 5.250 personnes qui se sont inscrites pour être vaccinées sur cette seule journée. L'organisation est assurée par les 160 personnes mobilisées. Le maire remercie au passage l'Agence régionale de santé (ARS) de lui avoir fourni les doses de Pfizer pour cette journée.

"En plus aujourd'hui, ajoute Christian Estrosi, 3.000 personnes seront vaccinées sur les autres plateformes [...] 8.000 au total en un jour. Et il va y avoir encore une montée en puissance". La Métropole niçoise s'est fixée un objectif de 50.000 doses administrées par semaine, "une phase d'accélération pour aller plus vite vers l'immunité collective, une exigence".

Vaccination des policiers puis des commerçants

Le maire de Nice précise qu'ensuite "nous entamerons la vaccination des actifs en première ligne qu'il faut protéger : ce sera les policiers, puis les personnels des transports en commun, puis les caissières et les commerçants".

La ville de Nice va lancer également mercredi 14 avril 2021 une nouvelle plate-forme pour vacciner les habitants de la Métropole sans rendez-vous au Théâtre de Verdure. Un gymnase va être ouvert prochainement sur les quartiers nord de la ville de Nice.

