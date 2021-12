Nîmes a rouvert son centre de vaccination aux Costières

Dolores Orlay-Moureau, adjointe à la santé, à l'hygiène et à la prévention des risques à la mairie de Nîmes invitée de France Bleu Gard Lozère

On vaccine à nouveau à tour de bras contre le Covid-19 aux Costières à Nîmes. Le centre a rouvert ses portes ce lundi 6 décembre. 5 000 doses par semaine pourront être injectées. Du Moderna pour les plus de 30 ans et du Pfizer pour les autres.

tous les créneaux de rendez-vous ont été remplis lors de cette première journée

Dolorés Orlay-Moureau, adjointe au maire de Nîmes, en charge de la santé, de l'hygiène et de la prévention des risques, fait le point dans notre entretien vidéo.

