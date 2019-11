Nîmes devient "Ville aidant Alzheimer"

La ville de Nîmes a signé ce mardi la charte "Ville aidant Alzheimer" avec l'association France Alzheimer Gard. L'objectif est de mieux favoriser l'intégration des malades dans les lieux qu'ils fréquentent au quotidien.

Nîmes, France

Quelque 9.000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer dans le Gard, avec une proportion importante de personnes qui ont moins de 60 ans, précise Camille Lapierre, le président de France Alzheimer Gard. "Avec le cancer, c'est l'une des maladies les plus redoutées par les Français. L’intérêt de cette charte, c'est d'expliquer ce qu'est un malade d'Alzheimer, ce patient perdu en ville. Nous allons donc former une grande partie des agents de la mairie."

Une boussole "pour retrouver son chemin"

Pour cette opération, l'association a créé un symbole constitué d'une boussole et de la lettre A, comme "Ami, Aidant et Alzheimer". Ce symbole est décliné sous forme de broche, d'autocollant et d'affiches. Certaines seront disposées sur les vitrines de certains commerces.

Nîmes est la troisième ville dans le Gard à signer cette charte après Uzès et Marguerittes.