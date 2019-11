Dans le centre-ville de Nîmes, toujours aussi compliqué de trouver des toilettes publiques

Nîmes, France

Les toilettes publiques ne sont pas légion dans le centre-ville de Nîmes. Il suffit de demander aux habitants, comme Joëlle, de lister les toilettes publiques dans l'écusson pour s'en rendre compte : "Il y en a aux jardins de la fontaine, sur l'avenue Jean Jaurès... derrière La Coupole, au niveau de l'esplanade. Et je crois que c'est tout." C'est peu et ce problème semble exister depuis toujours. De plus, la propreté de certaines toilettes laissent aussi à désirer, comme en témoigne Anne : "Une fois, pendant le marché sur l'avenue Jean Jaurès, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes donc j'ai essayé celles installées sur l'avenue. J'en suis immédiatement ressortie car c'était très sale."

Se retenir d'aller aux toilettes peut être dangereux pour la santé

Il reste alors peu de solutions. Se retenir est très déconseillé, car la rétention urinaire aggrave les risques de cystite. Se soulager dans la rue est aussi interdit et passible d'une amende. Alors bien souvent, la seule solution : se rendre dans les cafés. "Oui, cela nous arrive très souvent d'avoir des clients, aussi bien des Nîmois que des touristes, qui consomment uniquement pour utiliser les toilettes", explique Lucas, serveur au Petit Mas, dans l'écusson.

Mais alors, pourquoi est-ce si difficile d'installer des toilettes dans le centre-ville ? Pour Marc Taulelle, adjoint à la construction et à l'entretien des bâtiments communaux, "l'écusson est la partie la plus historique de la ville et il n'est pas si simple d'y installer des toilettes. Mettre des toilettes publiques au milieu de l'ancien forum romain, pour moi c'est non. Je préfère dire aux gens de prendre un verre d'eau au bar et d'en profiter pour aller aux toilettes."