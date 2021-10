Niort : Des séances gratuites de sport tous les dimanches place de la Brèche

"On va faire un peu de squat, des élévations latérales, des fentes". Leslie, l'éducatrice sportive donne le programme de cette session de 30 minutes. Tous les dimanches matin, jusqu'au 19 décembre, la ville de Niort organise des séances de sport santé, cardio et fitness, place de la Brèche. Quatre sessions, de 10h à 12h, gratuites et ouvertes au plus de 15 ans.

Renouer avec une activité physique

Ces activités, de type fitness et cardio, se feront sans matériel mais avec du mobilier urbain. "Nos deux éducateurs proposent des squats, des montées d'escaliers des triceps en se servant des bancs", détaille Christophe Michonneau, du service des sports de la ville de Niort. L'objectif explique Leslie, l'éducatrice, c'est "que les gens puissent se remettre au sport petit à petit. Et qu'il puisse créer des liens entre eux, pas être isolé avec la période du covid".

Le mobilier urbain de la place de la Brèche est utilisé comme support aux exercices © Radio France - Noémie Guillotin

Julie, jeune étudiante de 21 ans vient d'arriver sur Niort. "J'avais besoin de faire du sport, rencontrer des personnes, et je connais pas Niort. Je suis convaincue, je vais revenir la semaine prochaine", lance-t-elle. Stéphanie, 48 ans, de Thorigné en est elle à sa deuxième séance. "C'est motivant. Les exercices sont accessibles je pense à beaucoup de monde, on fait ça en musique. Et on est content de soi à la fin de l'entraînement".

Pour s'inscrire aux séances d'En forme à la Brèche, c'est ici. Renseignements au 05.49.78.77.93.