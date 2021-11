Niort : la fermeture de la maternité de la polyclinique Inkermann fait réagir

L'annonce de la fermeture de la maternité de la polyclinique Inkermann à Niort au 31 décembre 2021 fait beaucoup réagir. L'établissement, qui appartient au groupe Elsan, justifie cette décision par la baisse du nombre de naissances et la difficulté de trouver des gynécologues. La polyclinique explique travailler avec l’hôpital de Niort "pour assurer la continuité des prises en charge".

Fermer une maternité, c'est comme fermer une école

Mais cette annonce provoque la colère de la CGT. "La maternité du Pont de Chaume à Montauban fait partie du même groupe et va fermer. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on ferme un service de maternité car c'est une activité qui ne rapporte pas assez", dénonce Sandrine Fournier, secrétaire de la CGT des Deux-Sèvres chargée de la santé. "J'ai beaucoup de peine pour les futures mamans. Elle avaient fait un choix de donner naissance à la clinique et on ne leur donne plus de choix. Fermer une maternité, c'est comme fermer une école, ça fait quelque chose", poursuit-elle.

Invitée de France Bleu Poitou ce vendredi 19 novembre, Elvire Aronica, directrice de l'ARS dans les Deux-Sèvres a indiqué qu'il y avait à Inkermann "environ 400 accouchements par an. On a connaissance d'une centaine de femmes jusqu'à mai de l'année prochaine donc on fait en sorte que ça puisse être absorbé au centre hospitalier de Niort. C'est en moyenne deux accouchements par jour en plus".

La capacité d'accueil on l'aura

Christophe Grimault, secrétaire FO à l’hôpital de Niort, s'attendait "depuis quelques temps à cette fermeture" et n'est pas inquiet. "La maternité de Niort peut faire 1800 accouchements et là on est à 1500. On a 33 sages-femmes, 17 auxiliaires de puériculture... la capacité d'accueil on l'aura. Et nos services techniques sont en train de mettre en place la création d'une nouvelle salle d'accouchement", indique-t-il précisant compter "suivre de très près les préconisations de l'ARS en termes d'enveloppe supplémentaire et de professionnels". Le représentant syndical évoque aussi la possibilité pour les femmes d'aller dans d'autres établissements : Faye-l'Abbesse, La Rochelle ou encore Poitiers.