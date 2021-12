Niort : non-vaccinées contre le coronavirus, elles sont suspendues de l'hôpital depuis plus de deux mois

Trois mois après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants, certains refusent toujours de se faire vacciner contre le covid-19. A l'hôpital de Niort, ils sont 29 non-vaccinés, cela représente moins de 1% du personnel. Parmi ces 29 agents, sept sont absents pour cause de maladie ou congé maternité et 22 sont suspendus.

C'est le cas de Lydie, Julie et Audrey, réticentes au vaccin anti-covid pour diverses raisons. "Par manque de recul", dit Julie, aide-soignante en psycho-gériatrie de 33 ans. "Je préfère attendre le vaccin Valneva qui a un complexe que l'on connait".

Faire les fins de marché, aller dans des associations, c'est compliqué, il faut un peu ravaler sa fierté

Depuis leur suspension, ces trois Deux-sévriennes n'ont plus de salaire. "J'ai découvert une solidarité avec des réseaux locaux qui nous donnent des légumes. C'est faire les fins de marché, aller dans des associations, c'est compliqué, il faut un peu ravaler sa fierté", raconte Lydie, 43 ans. "Nous n'avons pas le droit au chômage, le RSA, il faut remplir des conditions bien particulières. Donc je fais avec le peu d'économies que j'avais", poursuit-elle.

Julie aussi vit sur ses économies. Son conjoint également dans la santé s'est lui fait vacciner "pour ne pas qu'on soit tous les deux sans salaire. On réduit nos dépenses, on va au rayon anti-gaspi. C'est sûr que ça pourra pas être vivable encore comme ça plusieurs mois", explique la jeune femme de 33 ans. Les trois soignantes font partie d'un collectif, "le collectif des suspendus on n'a jamais réussi à l'appeler autrement", raconte Audrey. Une cagnotte a aussi été lancée, elle a rassemblé près de 7000 euros jusqu'ici.

Travailler ailleurs ? Pas simple pour Lydie qui espère pouvoir retrouver sa blouse d'infirmière. "Quand on fait 20 ans un métier on ne peut pas s'improviser dans un autre métier comme ça du jour au lendemain". En tout cas pour Audrey c'est sûr, "remettre les pieds à l'hôpital plus jamais. C'est une étape de ma vie qui me permet de lâcher-prise et de me recentrer sur ce que je veux vraiment".