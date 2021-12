Niort : un "adieu" à la maternité de la polyclinique Inkermann entre émotion et sentiment d'injustice

"Rentabilité, personnels sacrifiés", scandent les participants à la marche organisée avant la fermeture de la maternité de la polyclinique Inkermann à Niort à la fin de l'année. Avec pour conséquence au final 18 licenciements précisent les salariés. Le cortège d'environ 60 personnes est allé de l'établissement de santé jusqu'à la place de la Brèche à Niort.

"On est triste pour nous, tristes pour les mamans. C'est un échec", lance Véronique, depuis 13 ans à la polyclinique. C'est une grande période d'incertitude qui s'ouvre. "Moi je suis à quatre ans de la retraite, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour toutes. On était dans un travail d'équipe, c'était familial chez nous, on travaillera plus jamais comme ça, c'est ça l'échec", poursuit cette auxiliaire puéricultrice en blouse rose.

Un sentiment d'injustice et de non reconnaissance de notre travail

"Cette marche n'est malheureusement que symbolique parce que pour nous c'est fini mais on pense aussi à toutes les autres petites structures qui vont au fur et à mesure fermer leurs portes parce qu'on a l'impression que c'est ça maintenant, on ne veut plus de petites structures et on privilégie des services rentables", regrette Nathalie, 32 ans d'ancienneté.

L'annonce de la fermeture de la maternité a été faite mi-novembre par la direction de la polyclinique © Radio France - Noémie Guillotin

Dans le cortège des sages-femmes libérales, des anciens salariés et des parents comme Laurie qui a eu ses deux enfants à la maternité d'Inkermann. "Je trouvais ça important d'être solidaire avec le personnel de la clinique. Elles sont exceptionnelles. De les revoir c'est beaucoup d'émotions. C'est dommage de ne plus laisser le choix aux mamans qui sont obligées d'aller à l'hôpital". Il n'y aura plus de naissance à partir du 20 décembre à la polyclinique et la maternité fermera complètement le 31.