Niort : un centre de plaies et cicatrisation ouvre à la clinique Inkermann

Un centre de plaies et cicatrisation a été inauguré ce lundi à la polyclinique Inkermann à Niort. Il prend en charge les plaies chroniques. Objectif : soigner les causes pour qu'elles ne reviennent pas.

Niort, France

Un nouveau service à la polyclinique Inkermann à Niort : un centre de plaies et de cicatrisation. Ouvert depuis le 4 octobre, il a été inauguré ce lundi. prend en charge les plaies chroniques c'est-à-dire de plus de six semaines. Et va regrouper sur un même site plusieurs professionnels, deux chirurgiens vasculaires, un angiologue, deux infirmières dédiées. Et d'autres professionnels autour comme une diététicienne et un tabacologue. Un plus "dans un département où la démographie médicale n'est pas excellente", précise le docteur Alexandre Valagier, chirurgien vasculaire.

"Le but, c'est de pouvoir traiter la conséquence et la cause des plaies pour qu'elles puissent guérir et qu'elles ne reviennent pas", poursuit le chirurgien. Les pathologies peuvent venir d'un problème veineux, des varices, des séquelles phlébites, ou de problèmes artériels notamment pour les personnes diabétiques.

Dejà un centre de ce genre à Poitiers

Ce type de structure se développe car "c'est très impactant pour le patient. Par exemple dans les problèmes veineux 60% des ulcères se sont des pansements qui coulent donc il y a une gène sociale", fait remarquer Christophe Marchaud, l'autre chirurgien. D'ailleurs, le centre de plaies et de cicatrisation de la polyclinique Inkermann n'est pas le premier dans le Poitou, il en existe déjà un à la Polyclinique de Poitiers.

Contact du centre de plaies et de cicatrisation : 05.49.34.19.36