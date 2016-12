Noël : après les repas copieux, les conseils d'une diététicienne

Vous avez bien mangé, bien bu ces derniers jours. Il est temps de faire une pause de quelques jours. Un reportage de Camille André.

Vous avez peut-être du mal à fermer le bouton de votre pantalon ou bien votre chemise vous semble étrangement étroite ! Rien de plus logique après des déjeuners et dîners copieux souvent bien arrosés avec, entre-temps, un ou deux ou trois chocolats, pour le plaisir. Du foie gras, des huîtres, de la dinde, du vin et du champagne, c'est du bonheur pour les papilles mais ça l'est moins évidemment pour votre estomac.

Avant un autre week-end de festivités, avec le réveillon du 31 décembre, il est donc temps de se lancer dans une rapide cure. Pour affronter la suite, Manuela Templay, diététicienne en Mayenne, nous livre ses conseils : "Alors, le matin, au réveil, il faut prendre une eau citronnée, pour bien détoxifier l'organisme. Ensuite, il ne faut surtout pas sauter de repas, il faut donc manger équilibré et manger des légumes comme des artichauts, du fenouil, des radis noirs avec du poisson blanc pour que ce soit plus léger. Il faut aussi un produit laitier et des fruits. Evidemment, les boissons alcoolisées et les sodas sont à proscrire pendant quelques jours. Pour bien s'hydrater, afin de relancer le métabolisme du corps, je conseille l'eau bien-sûr, la soupe et le thé, les tisanes".

Et, pour aller faire vos courses, cette semaine, laissez votre voiture au garage. Un peu d'activité physique, comme la marche à pied, ne peut être que bénéfique pour éliminer les calories. Joyeuses Fêtes de fin d'année !