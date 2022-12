Noël au Samu de Bordeaux : un médecin régulateur alerte sur "une situation critique quasi hors de contrôle"

La période des fêtes de fin d'année est tout sauf un cadeau pour les soignants qui seront sur le pont à Noël et lors du Nouvel an. "Le plus gros de l'activité est en rapport avec les épidémies de grippe, bronchiolite et Covid, mais vont arriver les blessures avec couteaux à huîtres, les problèmes digestifs d'excès et d'intoxications alimentaires, sur lesquels vont se rajouter des pathologies virales, digestives comme des gastro entérite", explique le Dr. Nicolas Ribaut, président de l'association des médecins régulateurs libéraux de la Gironde.

Si la situation est décrite comme "exceptionnelle", c'est en raison de la conjonction de plusieurs phénomènes. L'activité "très très intense" liée à l'actuelle triple épidémie est renforcée par le manque de médecins. "Nous avons des patients qui viennent dans des familles, qui tombent malades et ont donc besoin d'un recours médical dans la région, le tout dans un contexte de tension extrême qu'on connaît tous au niveau des urgences et de la régulation médicale en France."

"Jusqu'à 2h30 d'attente pour joindre un médecin régulateur libéral*"*

Au Samu de Bordeaux, une centaine de médecins (51 régulateurs libéraux et 50 urgentistes) se relaient aux côtés de 60 à 70 assistants de régulation médicale. Jusqu'à 8 praticiens sont présents chaque jour et 4 la nuit pour orienter les malades, indique Nicolas Ribaut, qui estime l'effectif d'autant plus insuffisant qu'un certain nombre de services d'urgences du département fonctionnent désormais de nuit via la régulation du Centre 15.

"Les afflux d'appels (jusqu'à 4.000 par jour) sont tellement importants que, à la fois sur le plan humain, matériel et de ressources humaines, en termes de surface, de salle de régulation, on n'a plus les capacités."

L'activité du Samu Centre 15 a augmenté de 25 % depuis l'été 2022. Selon le président de l'association des médecins régulateurs libéraux de Gironde, la plateforme d'appels "sous-dimensionnée" ne permet plus de recevoir l'ensemble des appels.

"L'impact est forcément le temps d'attente qui peut monter, comme le week-end dernier, jusqu'à 2h30 d'attente pour joindre un médecin régulateur libéral. La situation est vraiment très, très tendue, avec une saturation des lignes d'appels et une situation critique quasi hors de contrôle partout en France et aussi donc en Gironde."