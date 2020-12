Noël sans ski : dans la Loire et la Haute-Loire, les professionnels se montrent fatalistes

Pour cette fin d'année les sports d'hiver seront très contrôlés. Comme l'a annoncé Jean Castex le 26 novembre dernier, les stations de ski vont pouvoir ouvrir pour les vacances de Noël, mais sans remontées mécaniques ni équipements collectifs. Les présidents d'Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère viennent de saisir le Conseil d'Etat en réaction. Dans la Loire et la Haute-Loire, qui comptent des stations de moyenne montagne, mais aussi d'autres professionnels des sports d'hiver, l'heure est au fatalisme.

Peu de passage chez certains vendeurs de ski

A L'atelier sportif, magasin de vente et de réparations de skis à Saint-Etienne, il n'y a pas foule. Le magasin vient d'ailleurs à peine de ré-ouvrir, après un mois de fermeture forcée. Le responsable Jacques Soulas peut toutefois compter sur des habitués, qui viennent faire réparer leurs skis "en prévision" : "je ne vais y aller qu'en février, ce sera sûrement possible dans les Alpes, explique Françoise. On se prépare au cas où !"

Malgré l'annonce de la fermeture des remontées mécanique, Jacques Soulas s'est préparé pour la saison en passant commande : "tout est arrivé, les chaussures de ski, les gants, les skis ... ne manque plus que les clients ! On espère qu'avec Noël, les gens pensent aux cadeaux et se feront plaisir dès décembre. De toute façon, on ne peut pas faire autrement". Il dit recevoir déjà quelques coups de fil de passionnés "qui n'en peuvent plus d'attendre" la ré-ouverture des stations.

à lire aussi Ski à Noël : isolement de sept jours et contrôles aléatoires pour les Français partis skier à l'étranger

Les stations de moyenne montagne de Loire et de Haute-Loire dans l'expectative

Du côté de nos petites stations, le constat est à l'impuissance et au pragmatisme. La station de Chalmazel, dans la Loire, ne compte pas sur décembre mais sur une réouverture "le plus tôt possible, au mois de janvier, indique son directeur Frédéric Gravier. On est prêt depuis le 11 novembre ... l'important, maintenant, c'est de ne pas rater Noël ET les vacances de février, ce serait catastrophique." Surtout après une saison 2019 sans neige, "la pire qu'a vécu Chalmazel depuis le début de la station", soupire le directeur.

à lire aussi Dans les stations de ski, les remontées mécaniques fermées seront "indemnisées" annonce le gouvernement

En Haute-Loire, la station des Estables et le domaine du Mézenc sont aussi particulièrement appréciés en hiver. Son directeur Yves Gayton parle lui aussi d'"un coup de massue" après les annonces du gouvernement. Il regrette surtout l'absence d'aménagement en fonction de la taille des stations de ski : "Il aurait été peut-être possible de laisser ouvrir des petites stations qui ont des téléskis, où il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive."

Mais Yves Gayton positive : le ski de fond, et les activités de plein air, comme les raquettes, sont autorisées.Le domaine nordique du Mézenc se prête particulièrement bien à ces deux activités : "On ouvrira nos 50km de piste s'il y a la neige, indique-t-il, peut-être même dès ce weekend." C'est aussi un soulagement pour les loueurs qui sont autour du domaine : "les locations saisonnières vont être occupées, et c'est bon à prendre, même si les bars et restaurants seront fermés", indique Yves Gayton. Une nouvelle réunion entre les professionnels du secteur et le gouvernement doit avoir lieu le 11 décembre.